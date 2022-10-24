Цена на газ в Европе на торгах 24 октября опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 995 долларов за 1 тыс. куб. м, или до 96,75 евро за 1 МВт-час.
При этом, еще 25 августа цена достигала рекордной отметки - 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Голубое топливо дорожало на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком" в начале сентября.
Стоит отметить, что в сентябре 2021 года цена на газ составляла менее 30 евро МВт-ч, или 320 долларов за тысячу кубометров.
Ситуация с газом:
31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.
В последнюю неделю августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тыс. евро за тысячу кубометров.
Уже в сентябре стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.
2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".
На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.
6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.
14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.
В 20 числах сентября газ в Европе стоил ниже отметки в 1,7 тыс. долл. за тысячу кубометров.
26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.
28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.
1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.
1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.
4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.
5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.
17 октября Еврокомиссия нашла новый способ ограничения цены на газ.
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