Он отметил, что из-за "Миротворца" депутат Европарламента боится вернуться домой.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерским политикам и представителям меньшинства, которых добавили в список "Миротворца", грозит расправа.

Такое заявление он сделал во время дебатов в ПАСЕ, пишет Европейская правда.

Венгерский депутат Барни Зигмон спросил, как обстоит ситуация с правами венгров в Украине. Сийярто сказал, что существование сайта "Миротворец" - это отдельная проблема.

"Миротворец - список врагов, которые должны быть наказаны. Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", - объяснил министр.

Читайте такжеВ Германии российского ученого арестовали по подозрению в шпионажеПо его словам, существование этого сайта создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте.

"Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", - отметил Сийярто.

Ухудшение отношений Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

В мае Петер Сийярто заявил о достижении прогресса в венгерско-украинских отношениях в вопросе соблюдения прав венгров Закарпатья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская