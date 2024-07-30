Европа никак не может избавиться от зависимости от российского сжиженного природного газа. В июле Москва едва не стала крупнейшим поставщиком для региона после сокращения поставок из США.
Издание Bloomberg пишет, что такое развитие событий показывает, насколько сложно Евросоюзу отвыкнуть от российских поставок, чтобы в большей степени полагаться на других производителей. В то время как поставки российского газа составляют лишь малую часть того, что было до полномасштабного вторжения России в Украину, а импорт сжиженного природного газа с "Ямал СПГ" в Арктике остается стабильным.
"Это говорит о том, что, хотя Европа и хочет уменьшить свою зависимость от российского СПГ, такую зависимость следует рассматривать в контексте мирового рынка СПГ", - говорит Катя Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.
Хотя ЕС усложняет для России транспортировку СПГ по всему миру, блок не стал полностью запрещать импорт. Продажи основным потребителям - Испании и Франции - даже выросли с 24 февраля 2022 года.
Сокращение поставок в США также свидетельствует об опасности слишком сильной зависимости от трансатлантического экспорта. Эти грузы, как правило, не имеют ограничений по месту назначения, а значит, торговые потоки могут быстро измениться, когда цены и спрос вырастут за пределами Европы.
По предварительным данным, в июле общий объем импорта СПГ в Северо-Западную Европу сократился почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. В какой-то степени это объясняется летним затишьем в спросе, но это и предупреждение о том, что поставки могут быстро иссякнуть, когда азиатские потребители будут готовы платить больше. Катар, третий по величине поставщик в регионе после США и России, также сократил поставки европейским компаниям в этом месяце.
Российский СПГ – последние новости
России необходимо наращивать экспорт сжиженного природного газа, чтобы пополнить казну и финансировать войну в Украине. Западные пенсионные фонды могут нечаянно протянуть Кремлю руку помощи.
Европа и Россия остаются запертыми в напряженных отношениях экономической зависимости, в частности британские фирмы также помогают поддерживать поставки российского СПГ в Европу.