Москва готовится к ужесточению торговых ограничений.

Ажиотаж с покупкой привел к росту цен на старые танкеры, поскольку тайные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали накапливать десятки судов для перевозки сжиженного природного газа. Это свидетельствует, что Москва расширяет свой "теневой флот" энергетических танкеров, пишет Financial Times.

Инсайдеры судоходной отрасли рассказали изданию, что группа ранее неизвестных компаний, преимущественно зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, за последний год приобрела много судов для перевозки СПГ. Это привело к росту рыночных цен, особенно на самые старые танкеры.

Отмечается, что ажиотажная покупка является отголоском того, как Москва создала "теневой флот" танкеров для транспортировки нефти по всему миру в условиях западных санкций. Для РФ часто использует ОАЭ как центр для торговли энергоносителями. Хотя на продажу российского СПГ западные санкции влияют меньше, чем на нефть, Москва готовится к ужесточению ограничений.

Видео дня

Начиная со второго квартала 2023 года более 50 судов для перевозки СПГ сменили владельцев на компании, расположенные в ОАЭ, согласно данным консалтинговой компании по управлению рисками для судовладельцев и правительств Windward. До этого такие сделки были редкостью.

Команда группы по отслеживанию судов Kpler заявила, что события на рынке танкеров для перевозки СПГ указывают "на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами". Некоторые из групп, базирующихся в Дубае, имеют непрозрачные структуры собственности, похожие на те, что управляют "теневым флотом" нефтяных танкеров Москвы.

Некоторые из недавно приобретенных судов для перевозки СПГ сейчас курсируют по маршрутам, которые традиционно используются для транспортировки газа из России. В частности, загружают газ с Ямала – флагманского экспортного терминала России, который еще не пострадал от санкций.

Ставка на СПГ

По словам журналистов, СПГ приобретает все большее значение для российской экономики военного времени, обеспечивая ценный доход после потери трубопроводного экспорта в Европу. И ЕС, и Азия, крупные рынки сбыта российского СПГ, воздержались от введения запрета на импорт, чтобы избежать перебоев на мировом газовом рынке.

Но Запад начал предпринимать шаги для ограничения торговли. В июне ЕС одобрил ограничения, которые запрещают разгрузку российского СПГ с больших ледоколов на меньшие суда в портах ЕС. Это значительно ограничивает возможности России по распространению своего газа по всему миру. Крупный российский СПГ-проект "Арктик СПГ-2" также попал под санкции со стороны США, что делает все более сложным отгрузки, говорится в статье.

Трейдеры говорят, что более непрозрачные флоты могут облегчить торговлю из проектов, находящихся под санкциями. Увеличение закупки привело к росту цен на более дешевые и менее эффективные СПГ-судна, которым более 15 лет. Одно судно СПГ, построенное в 2007 году, было продано примерно за 50 миллионов долларов в 2022 году. Однако в этом году цена выросла до 80 миллионов долларов.

"Рынок старых паровых турбинных СПГ-судов пришел в упадок с ужесточением экологических норм, а также с резким усовершенствованием двигателей СПГ. Но мы наблюдали возрождение стоимости этих типов судов. Некоторым объяснением может быть то, что они направляются в теневой флот", – заявил управляющий директор компании-брокера по работе с СПГ SSY Тоби Дунипас.

Авторы статьи также указывают, что такие суда реже застрахованы от стихийных бедствий, но гораздо более уязвимы к авариям и разливам. Последние события сделали риски гораздо более значимыми, поскольку Россия готовится к будущим ограничениям на экспорт СПГ. SSY уже пришлось отказать нескольким потенциальным клиентам в этом году из-за неудачной проверки на соответствие санкциям.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко заявил, что Россия хочет наращивать свои "теневые" флотилии СПГ, при этом давление на российский сжиженный газ растет. Российские проекты, такие как "Ямал СПГ", могут оказаться под санкциями, поскольку США и Катар начали производить больше газа: "Я думаю, что российские СПГ-операторы считают, что это уже написано на стене, и готовятся к этому. Компромисс прост: если санкций не будет, они имеют собственный флот и используют его, а если санкции будут, они не застрянут и смогут продолжать свою торговлю", – подчеркнул эксперт.

Российский СПГ – последние новости

Ранее УНИАН писал, что России необходимо наращивать экспорт сжиженного природного газа, чтобы пополнить казну и финансировать войну в Украине. Западные пенсионные фонды могут нечаянно протянуть Кремлю руку помощи.

Европа и Россия остаются запертыми в напряженных отношениях экономической зависимости, в частности британские фирмы также помогают поддерживать поставки российского сжиженного природного газа в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: