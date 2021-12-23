Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на распределение газа с 1 января 2022 года.
Соответствующее решение было принято 22 декабря.
Самые высокие тарифы в размере 1,99 грн за куб. м утвердили для потребителей таких компаний:
- "Гадячгаз";
- "Закарпатгаз";
- "Лубныгаз";
- "Николаевгаз";
- "Тисменицагаз";
- "Харьковгаз";
- "Черновцыгаз".
По сравнению с нынешними тарифами повышение составляет от 10 до 15%.
Самые низкие тарифы установили для:
- "Киевгаз" - 0,32 грн за куб. об;
- "Харьковгоргаз" – 0,43 грн за куб. об;
- "Кременчуггаз" - 0,46 грн за куб. об;
- "Криворожгаз" - 0,53 грн за куб. об;
- "Черкассыгаз" - 0,57 грн за куб. об.
В этом случае повышение составляет от 4 до 16%. Все цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Распределение газа в Украине
В октябре газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза.
Компании предлагали, чтобы средний тариф на распределение по стране вырос с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. об.
Впоследствии НКРЭКУ отметил, что утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа и потребителей.