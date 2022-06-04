На сегодня отключение Запорожской АЭС оккупантами не является возможным.
Об этом сказал председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире всеукраинского телемарафона.
"Если они (оккупанты - УНИАН) поставят весь персонал под дула оружия, то они могут заставить (работников - УНИАН) выключить станцию, но это будет актом ядерного терроризма. Потому что вместе с отключением станции будут остановлены все насосы, которые охлаждают активные зоны реактора, их там 6 штук. Конечно это приведет к ядерной катастрофе, поэтому мы не считаем это возможным. И персонал будет до последнего делать так работу, чтобы блоки работали безопасно, а это значит, что они работают на энергосистему Украины", - отметил он.
Котин добавил, что персонал ЗАЭС работает под давлением оккупантов, которое в последнее время усиливается.
Запорожская АЭС:
Запорожскую АЭС с 4 марта 2022 года контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.
При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.
3 июня, в ГУР МОУ заявили, что на Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, поскольку на предприятии практически нет запчастей и расходных материалов.
По данным ГУР, руководством РФ изучается возможность подсоединения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока технически невозможно.
3 июня Министерство иностранных дел Украины призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацию Объединенных Наций удвоить усилия для скорейшего освобождения Запорожской АЭС от оккупантов.
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