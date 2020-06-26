"Энергоатом" успешно вышел на рынок двусторонних договоров

"Энергоатом-трейдинг" успешно продал все шесть лотов, выставленных для торгов на площадке ТБ "Украинская энергетическая биржа".

Вчера, 25 июня, "Энергоатом-трейдинг" успешно продал все шесть лотов, выставленных для торгов на площадке ТБ "Украинская энергетическая биржа" - суммарно это составило 1 325 100 МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины.

В результате шестичасовых торгов все шесть лотов были проданы по взаимовыгодным рыночным ценам.

Для справки:

Период отпуска/отбора электрической энергии – 01.07.2020 - 31.12.2020.

Стартовая цена – 1500 грн/МВт-ч (без НДС), количество лотов – 300 (6 пакетов по 50 лотов).

Электронный аукцион № EP-250620-17 начнется в 17.00 25 июня 2020 года.

В соответствии с Порядком проведения электронных аукционов, производитель электрической энергии на АЭС инициирует специальную сессию по продаже пакетов лотов по среднесрочным двусторонними договорами (до шести месяцев в пределах календарного года) после проведения спецсессии по продаже пакетов лотов по долгосрочным двусторонним договорам (до двенадцати месяцев в пределах календарного года), если иное не предусмотрено решением аукционного комитета.

В специальных сессиях по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам участвуют покупатели, приобретающие электрическую энергию исключительно для собственного потребления.

Потенциальные покупатели должны предоставить организатору аукциона справку об объемах фактического потребления электрической энергии за аналогичный период прошлого года, подтвержденную ОСП или соответствующим ОСР. Суммарный объем электрической энергии, приобретаемый покупателем, не может превышать 90 процентов объема его потребления за аналогичный период прошлого года.

Пакеты лотов, предлагаемых продавцами для продажи на аукционах в форме специальных сессий, являются неделимыми.

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