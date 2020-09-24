Наивысшим приоритетом для ГП НАЭК «Энергоатом» является соблюдение стандартов ядерной и радиационной безопасности. Для максимального повышения ее уровня и надежности работы АЭС Компания продолжает реализацию одной из важнейших программ - комплексную (сводную) программу повышения безопасности АЭС Украины (КСПБ), утвержденную постановлением Кабмина от 07.12.2011 № 1270 (с изменениями).

Как лидер энергетической отрасли Украины НАЭК «Энергоатом» осознает всю полноту ответственности за эксплуатацию ядерных объектов, поэтому даже несмотря на крайне сложное финансовое положение Компании безопасность АЭС остается на первом месте. На данный момент с начала 2020 года выполнено вместе с досрочными 37 мероприятий, еще 52 мероприятия КсПБ будут завершены в плановом порядке по окончанию жестких карантинных мероприятий. Новые сроки реализации мероприятий соглашаются в установленном порядке с Госатомрегулированием/ГСЧС. Между тем энергоблоки работают безопасно.

Срок действия КсПБ ─ 2012─2023 годы. Всего программа КсПБ включает 1295 мероприятий, из них на сегодня выполнено 986 мероприятий, до 2023 года осталось выполнить еще 309.

Начиная с мая 2020 года, было значительно снижено количество нарушений в работе АЭС – на 30% по сравнению с показателями предыдущего года.

Имея стопроцентную уверенность в полной безопасности функционирования всех энергоблоков отечественных АЭС, Энергоатом заранее заказал миссии ВАО АЭС (Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции) и МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), которые должны состояться в ноябре текущего года. Из-за пандемии COVID-19 обе миссии пришлось перенести на июнь и июль 2021 года соответственно. Но предварительные мероприятия планируются уже в скором времени.

Так, в декабре 2020 – январе 2021 должна состояться техническая встреча, которая будет предшествовать миссии МАГАТЭ по проверке эксплуатационной безопасности (OSART) в рамках трехстороннего соглашения между Украиной, Еврокомиссией и МАГАТЭ, в соответствии с которым все отечественные атомные станции должны проходить международную оценку безопасности. Во время таких миссий международные эксперты проверяют управление и администрирование; эксплуатацию; техническое обслуживание и ремонт; техническую поддержку; использование эксплуатационного опыта; радиационную защиту; противоаварийное планирование и аварийную готовность и тому подобное. В отличие от миссий ВАО АЭС, которые происходят регулярно, последняя такая миссия МАГАТЭ на украинских АЭС работала еще в 2008 году.

Отмечаем, что миссия Энергоатома заключается в безопасном эффективном производстве электроэнергии для обеспечения населения страны дешевой электроэнергией, развития экономики государства и защиты ее энергетической безопасности и независимости.

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Автор: УНИАН