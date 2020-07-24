«Энергоатом» внедряет новую корпоративную систему электронного документооборота

Руководство «Энергоатома» решило срочно провести тендер на закупку нового программного обеспечения

В ГП «НАЭК «Энергоатом» начато внедрение новой Корпоративной системы электронного документооборота (КСЭД) на базе программного продукта Megapolis.DocNet, созданного одним из ведущих украинских разработчиков программного обеспечения - компанией InBASE.

Об этом сообщили в пресс-службе «Энергоатома».

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Предыдущая система электронного документооборота, разработанная на Ровенской АЭС для внутренних нужд станции, а затем по решению предыдущего руководства НАЭК внедренная во всех обособленных подразделениях «Энергоатома», оказалась технически несовершенной.

Она не обеспечивала возможности своевременно обрабатывать срочную и важную информацию, что вызвало нарекания сотрудников компании. Во время использования этой КСЭД дирекцией «Энергоатома» выяснилось, что она недостаточно защищена от несанкционированного внешнего вмешательства в ее работу.

Учитывая многочисленные жалобы сотрудников компании на низкий уровень качества имеющегося программного обеспечения, руководство «Энергоатома» решило срочно провести тендер на закупку нового программного обеспечения, которое будет соответствовать требованиям работы в атомной отрасли – современного, надежного, способного обеспечить кибербезопасность.

По результатам внутреннего расследования ситуации с внедрением и использованием Корпоративной системы электронного документооборота старого образца руководство НАЭК «Энергоатом» приняло решение о кадровых изменениях в Дирекции по информационным технологиям, которая не справилась с должным обеспечением электронного документооборота в Компании.

Победителем тендера в системе электронных закупок ProZorro стала компания InBASE. Ее программные продукты успешно используются государственным учреждениями и ведущими компаниями Украины, среди которых Министерство юстиции и Министерство финансов Украины, Государственная миграционная служба, Генеральная прокуратура Украины, АО «Укртранснафта». Стоимость программного продукта, которую InBASE предложила на тендере – 6 млн 636 тыс грн, что в шесть раз ниже ожидаемой стоимости закупки, определенной на уровне 40 млн 220 тыс грн. Сейчас новая КСЕД внедряется во всех департаментах и обособленных подразделениях Компании.

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