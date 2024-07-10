Энергетики ДТЭК подключили к электропитанию больницу "Охматдет" после российского ракетного удара.

Энергетики ДТЭК подключили к электросети детскую больницу "Охматдет", которая была обесточена в результате российской ракетной атаки, сообщили в компании.

Сегодня в 9:00 энергетики подали электроэнергию во все корпуса "Охматдета".

Отмечается, что 63 энергетика ДТЭК вместе с ГСЧС разбирали завалы возле разрушенной подстанции и устанавливали новое оборудование, чтобы подключить больницу к сети.

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"В результате удара вражеской ракеты была полностью уничтожена трансформаторная подстанция, которая питала светом "Охматдет". Круглосуточно, днем и ночью наши энергетики работали над тем, чтобы как можно скорее вернуть больнице напряжение. Это очень важно, для того чтобы специалисты могли оценить, какое из важного оборудования уцелело и начать восстановление больницы", - отметил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

В понедельник, 8 июля, россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.

В результате этой атаки погибли 34 человека, а более сотни получили ранения.