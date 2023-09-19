Восстанавливать разрушенную из-за нападения российских оккупантов электроинфраструктуру Херсона отправились 22 энергетика и 7 единиц техники.

Энергетики ДТЭК Одесские электросети помогли отремонтировать электроинфраструктуру на Херсонщине, разрушенную врагом. Специалисты возобновили работу высоковольтной линии 150 кВ, чтобы подать напряжение в первую очередь на объекты критической инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Херсона, и ввели в работу подстанцию, которая вышла из строя из-за подтопления вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Восстанавливать разрушенную из-за нападения российских оккупантов электроинфраструктуру Херсона отправились 22 энергетика и 7 единиц техники.

"Энергетики ДТЭК оОдесские электросети объединились, чтобы помочь восстановить электросети и оборудование на Херсонщине, что вышло из строя из-за атак врага. Специалисты компании дважды ездили в командировки в Херсон. Чтобы обеспечить херсонцев водой, возобновили работу высоковольтной линии 150 кВ, ввели в работу абонентскую подстанцию, которая длительное время не работала из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС", - сообщили в компании.

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В ДТЭК рассказывают, что энергетики работали в сверхсложных условиях под звуки взрывов, ведь враг продолжает обстреливать Херсон с левого берега Днепра. Во время первой командировки на Херсонщину специалисты закончили работу на 10 дней раньше запланированной даты − заменили почти три километра поврежденной высоковольтной линии, пролегавшей через реку, и разрушенную металлическую опору на железобетонную. Это позволило восстановить работу объектов критической инфраструктуры и обеспечить херсонцев водой.

Напомним, готовясь к зиме ДТЭК обновил две высоковольтные подстанции в Киеве. Они обеспечивают светом почти 200 многоэтажек, более 2,5 тысячи частных домов, школы, детсады, больницы и другие социально важные объекты столицы.