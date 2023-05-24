Этот шаг связан с необходимостью покрытия внутренних потребностей страны в потреблении электроэнергии.

Украина прекратила экспорт электричества в соседние страны из-за необходимости покрытия собственного потребления внутри страны.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", импорт и экспорт электрической энергии пока не осуществляется.

"Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления", - говорится в сообщении.

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В энергокомании отмечают, что для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19:00 до 22:00 надо экономно и рационально потреблять электрическую энергию.

"Перенесите по возможности потребление на утро, день или ночь, уменьшите пользование мощными электроприборами именно в вечерние часы. Тогда диспетчерам "Укрэнерго" будет легче в эти часы наибольшего потребления держать баланс между производством и потреблением электроэнергии", - просят в "Укрэнерго".

Как уверяют в компании, сейчас выработанной электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.

"Имеющиеся ресурсы воды сейчас позволяют гидроэлектростанциям работать в течение всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций. Впрочем, постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции. Постепенно выходят в ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций", - добавили в "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии - что известно

Как сообщал УНИАН, после начала большой войны России против Украины в марте 2022 года, Украина осуществила интеграцию своей энергосистемы с объединенной энергосистемой континентальной Европы, что позволило расширить экспорт электроэнергии. Сеть операторов систем передачи стран Европы (ENTSO-E) несколько месяцев увеличивала допустимые объемы экспорта.

С октября прошлого года, когда россияне начали массированно бомбардировать нашу энергосистему, экспорт электроэнергии прекратился.

В апреле снова начался экспорт электричества в Польшу (75 МВт) и Молдову (125 МВт). Лимит на украинский экспорт, установленный ENTSO-E, составил тогда 400 мегаватт.

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