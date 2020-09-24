Энергонезависимость Украины. Станет ли она реальностью

Украина уже почти тридцать лет ставит перед собой задачу - стать энергонезависимой. Но, увы, "воз и ныне там". К сожалению, это на руку откровенному и агрессивному врагу – России, которая использует наши проколы как механизмы своего доминирования. Что мешает нашей стране стать самодостаточной в энергетической сфере?

Украина с первых дней обретения государственной независимости поставила перед собой задачу – стать еще энергонезависимой. Запасы углеводородов и производственные мощности нашей страны вполне позволяли достичь поставленной цели. Тем не менее, прошло 29 лет, но действенных подвижек нет. На импорт газа, ядерного топлива, нефтепродуктов страна продолжает ежегодно тратить миллиарды долларов. Причем вопрос поставок энергоносителей, зачастую, превращался в механизм политического давления на нашу страну.

Этим инструментом активно пользовалась Россия, которая контролировала большую часть отечественного энергорынка. Особо остро вопрос энергетической зависимости встал после того, как северный сосед начал против нашей страны войну, аннексировав Крым и оккупировав часть территории Донбасса. Агрессия России сподвигла руководство Украины направить усилия на достижение энергонезависимости. Но, спустя шесть лет, значимых успехов добиться так и не удалось. И, как говорят эксперты, вряд ли удастся в дальнейшем, если власть не предпримет реальные меры.

Основные направления, которые ждут действенных шагов власти, - атомная энергетика, газовая и нефтяная сферы.

Атомная энергетика

Украина располагает четырьмя атомными электростанциями – это Запорожская, Южно-Украинская, Ривненская и Хмельницкая АЭС, на которых суммарно действуют 15 ядерных реакторов. Наша страна в рейтинге этих генерирующих мощностей занимает 10 место в мире и пятое в Европе. Причем Запорожская АЭС с шестью энергоблоками в Европе является крупнейшей.

Атомные станции вырабатывают более 50% всей электроэнергии в стране. 12 из 15 реакторов были запущены еще во времена Советского Союза, в 1980-х. Срок их эксплуатации (30 лет) уже или закончился, или близится к завершению. Согласно энергетической стратегии Украины до 2030 года, атомные энергоблоки не будут закрыты. Срок их действия постоянно продлевается. Но перед этим реакторы должны пройти модернизацию. Поскольку для одного блока она стоит миллиарды гривен, Украина использует для этого кредиты Евроатома и Европейского банка реконструкции и развития. Кстати, продление срока эксплуатации энергоблоков – не украинская особенность. Это мировая практика. На сегодня из всех действующих реакторов АЭС в мире почти половина работает сверх проектного срока, что обусловлено экономической целесообразностью.

Что касается строительства новых энергоблоков, Государственный оператор украинских АЭС "Энергоатом" планирует до конца текущего года выйти на этап окончательного утверждения проекта достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Завершение строительных работ на обоих блоках планируется в 2025 году. Как вариант финансирования рассматривается возможность кредита. Но в этом нужна активная поддержка государства, особенно по привлечению инвестиций. Иначе, достройка станций, о которой говорят с десяток лет, снова затянется во времени и останется на уровне "меморандума".

Кроме того, "советское прошлое" наших станций подразумевает использование российского ядерного топлива (компании ТВЭЛ). Импорт по сумме миллиардный, к тому же из вражеской страны. То есть, плати "за топливную помощь" агрессору.

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В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для АЭС и снижения зависимости от одного источника – российской компании ТВЭЛ – "Энергоатом" в апреле 2014 года заключил договор с американо-японской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции. На сегодня топливо Westinghouse используется уже на шести энергоблоках украинских АЭС (Запорожской и Южно-Украинской АЭС), причем три энергоблока работают исключительно на этом топливе. Результат есть - доля поставок ядерного топлива из РФ сократилась до 45% с 60%, а доля поставок от Westinghouse достигла 51%.

Работа по диверсификации поставок ядерного топлива продолжается, но идет она очень медленно. Для ускорения также нужно дополнительное финансирование и значимая поддержка государства. А с этим, традиционно, у нас как-то не очень складывается.

Газовая отрасль

Достижение энергонезависимости – это, в первую очередь, снижение импорта природного газа, что возможно за счет увеличения количества газа собственной добычи и уменьшения его потребления.

Украина владеет разведанными запасами газа в объеме более 920 млрд куб. м, из которых наша страна использует в год лишь 2%, тогда как средний показатель в европейских странах достигает 8-12%. По предварительной оценке "Укргеофизики", неразведанные ресурсы традиционного природного газа на территории Украины, которые в будущем предстоит изучить и с их помощью пополнить ресурсную базу для работы газодобывающей отрасли, составляют 5,5 трлн куб. м. Чтобы были понятны масштабы: одна единица условного топлива приравнивается к одной тысяче кубометров газа, или одной тонне нефти или газового конденсата.

В 2016 году была принята так называемая программа 20/20, согласно которой потребление природного газа в Украине в 2020 году должно было сократиться до 27,5 млрд куб. м, а отечественная добыча, наоборот, вырасти - до 27,5 млрд куб. м. При этом госкомпания "Укргаздобыча" должна были выйти на уровень добычи в 20,1 млрд куб.

Но ничего не получилось. Роста газодобычи достичь не удалось. Последние данные неутешительные - за 6 месяцев 2020 года в Украине добыто 10,2 млрд кубометров газа. Это на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года. И так из года в год.

Как сообщили УНИАН в госкомпании "Укргазвидобування", входящей в состав "Нафтогаза", Украина продолжает оставаться 7-й в списке крупнейших потребителей газа в Европе - около 30 млрд куб. м в год. При этом внутренняя добыча покрывает менее 2/3 необходимого объема газа.

"В ближайшие годы страна не сможет отказаться от импортного ресурса. Для его замещения газом собственной добычи нужны время и деньги. Сначала для поиска новых запасов газа, а затем его добычи. Подразделения "Нафтогаза" добывают 73% украинского газа, основной объем которого сконцентрирован на территории Харьковской и Полтавской областей.

Добычу газа невозможно нарастить на имеющихся участках", - отмечают в компании.

Подчеркивается, что большинство имеющихся нефтегазовых месторождений истощены более чем на 80%. Увеличить на них добычу невозможно. "Нафтогаз" инвестирует средства в новые технологии, чтобы эффективно разрабатывать остаточные запасы действующих месторождений и удерживать на них добычу. Проводятся ремонты скважин, выполняются сервисные операции, чтобы продлить жизнь скважин и изъять остаточные объемы газа. Но постепенное падение добычи будет расти даже при существенных инвестициях и выполнении значительного количества необходимых операций. По подсчетам компании, к 2025 году годовой объем падения добычи может достичь 20% от показателей этого года.

Чтобы перейти от стагнации к росту добычи необходимо исследовать новые перспективные направления. Газодобывающие компании на государственных аукционах в последние годы выигрывали право вести работы на имеющихся месторождениях и новых небольших участках, но этого недостаточно не только для наращивания, но и для удержания объемов собственной добычи. В госкомпании подчеркивают: чтобы существенно изменить ситуацию, нужно уже сегодня осваивать новые потенциальные направления, которые позволят увеличить запасы углеводородов. Украина имеет значительные запасы газа на больших глубинах (5-7 км), на шельфе Черного моря и в плотных породах. Исследуя эти направления, можно нарастить запасы собственного газа, что является основной предпосылкой для роста добычи.

"Группа "Нафтогаз", как государственная компания и лидер газодобывающей отрасли, готова реализовывать пилотные проекты по этим направлениям и, таким образом, проводить их дерискинг. Но успешная реализация нуждается в поддержке государства и значительных инвестициях. Государство должно обеспечить доступ к недрам, речь идет о доступе к участкам "Дельфин", "Юзовская", а также новых площадей, конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по которым состоялись в прошлом году, однако ни один договор с инвесторами еще не заключен. Кроме этого, нужны изменения в фискальной политике, а именно стимулирующая рента для работы на нетрадиционных залежах (газ в плотных породах), где есть высокие финансовые и геологические риски для добывающих компаний. Новые направления требуют значительных инвестиций, речь идет о привлечении, приблизительно, 20 млрд долларов в ближайшие 10 лет. Такие средства можно получить только путем сотрудничества с международными инвесторами. Для того, чтобы создать благоприятные условия для них, необходима открытая политика государства", - заявляют в госкомпании.

Сказывается на отечественной газодобыче и пандемия коронавируса, спровоцировавшая глобальный экономический кризис. Он уже поставил на паузу почти все инвестиционные проекты в данной сфере. К сожалению, такая ситуация наблюдается по всему миру. Чтобы сохранить нефтегазодобывающую отрасль, правительства многих стран активно внедряют стимулы для ее поддержки. Это и отсрочка уплаты налогов, и списание части расходов, предоставление миллиардной помощи, уменьшение до минимума размера роялти на добычу углеводородов и арендной платы за пользование госучастками.

Ситуация в Украине с поддержкой добывающей отрасли неутешительная, если не сказать критическая. Еще весной Ассоциация газодобывающих компаний обратилась к президенту, правительству и парламенту с призывом немедленно разработать и внедрить пакет стимулирующих мер для помощи отрасли. В первую очередь речь идет о фискальных мерах, которые являются основой для принятия решения инвесторами. Но "воз и ныне там".

Нефтяной рынок

Рынок нефтепродуктов – еще одна головная боль Украины. Поставки нефти из России в нашу страну не осуществляются с 2012 года. Но нефтепродукты импортируются, в основном - дизельное топливо и автогаз. И скандалы в отношениях с Москвой на "нефтяной" основе не стихают. То РФ вводит эмбарго на импорт в нашу страну нефтепродуктов, то спецразрешения на эту деятельность, то блокирует поставки в Украину из Беларуси, которая, покупая по "дружеской" цене российскую нефть, потом импортирует в нашу страну моторное топливо.

Такие действия Кремля провоцируют у нас как рост цен на бензины, дизтопливо и автогаз, так и резкий их дефицит. Из-за этого Совет национальной безопасности и обороны в декабре 2019 года обязал Кабминет министров до 1 июля 2020 обеспечить проработку вопроса и принять решение о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, предусмотрев поставки из одного источника не более 30 процентов от общих объемов поставок. Но этого так и не произошло.

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По данным Государственной таможенной службы, из РФ в первом полугодии 2020 года импортировано топливо на 627 млн долларов, доля РФ на рынке составляет почти 40%, из Беларуси - на 499 млн долларов, (доля рынка - 31%), Литвы - на 216 млн долларов (доля – чуть более 13%), из других стран - на 269 млн долларов (17%).

Нефтепереработчики считают, что власть обязана принять комплекс мер по ограничению импорта нефтепродуктов из РФ и нарастить собственное производство, иначе экономике страны угрожает дестабилизация. По их данным, Россия опосредованно, через поставки из Беларуси, контролирует до 80% украинского рынка дизтоплива, до 75% рынка сжиженного газа и до 50% - бензина. Чтобы исправить ситуацию, предлагалось выровнять ставки акцизного налога на нефтепродукты. Время идет, но ничего не меняется.

По мнению эксперта в энергетической сфере Дмитрия Марунича, чтобы снять зависимость от России, нужно запустить внутренние заводы, а для этого нужно изменить налоговую политику – выровнять акцизы, о чем говорили переработчики. Других вариантов исправить ситуацию не существует.

"Конечно, вопрос не простой. С одной стороны - высокие цены на топливо, с другой - энергонезависимость. Одна история заключается в том, что предлагают понизить акцизы на бензин и повысить – на сжиженный газ. На сегодня автогазу предоставлены необоснованные преференции, а его потребление растет. А так, как у нас промышленных мощностей по его производству нет, то наша страна попала в импортозависимость. Мы покрываем потребности внутреннего рынка, в лучшем случае, на 25%. В ближайшие годы заместить собственным производством эту дыру не получится. Отсюда и предложение уровнять акцизы. Потребление бензина сокращается из-за его дороговизны, при этом растет потребление автогаза. Но как только начинаются разговоры о повышении акциза на сжиженный газ, то сразу же заявляют, что этого делать нельзя, якобы автогаз - социальный вид топлива, причем экологичный. Но это не соответствует действительности. Что касается экологичности, то это еще вопрос, так как серы в автогазе в 5 раз больше чем в бензине, а социальным его сделала налоговая политика. Она была уместна в тех странах, где газа добывают много. К примеру, Россия может обеспечить газомоторным топливом сверх потребности. Вот и попадаем к ней в зависимость", - отметил эксперт.

По его словам, другая история касается импорта нефтепродуктов, который составляет порядка 80% и идет, в большей части, из РФ, а также якобы из Беларуси. Чтобы это изменить, нужно поднять внутреннюю переработку нефти. Но для этого необходимо выравнивать акцизы убирать льготы для импортированных товаров.

"Это, конечно, непопулярное решение, оно может привести к росту цен, хотя не факт. Все зависит от множества факторов. Есть информация, что у россиян очень хорошая маржа при поставках в Украину, а наш рынок для них – премиальный. Поэтому, скорее всего, дополнительные акцизы не приведут к повышению стоимости топлива, россияне просто не захотят потерять украинский рынок. В прошлом году ввели дополнительные акцизы на трубопроводные поставки российского дизтоплива, но цены не рванули вверх", - отметил эксперт.

Марунич подчеркивает, что наши нефтеперерабатывающие заводы были практически уничтожены для подчинения рынку России. Для обеспечения внутреннего потребления топливом нужно запустить наши заводы. Ведь только Кременчугский НПЗ в состоянии перерабатывать до 7 млн тонн нефти в год, а сейчас – не более 2,5 млн тонн.

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"Ему не выгодно заниматься переработкой, очень сложно конкурировать не столько по качеству, сколько по цене. Поскольку российские и белорусские НПЗ имеют доступ к дешевому ресурсу, они выдавливают наших производителей с отечественного рынка. Повышение акциза на входящий импорт нефтепродуктов – классический механизм, который широкого используется и может быть быстро применен в Украине. Еще необходимы льготы для переработчиков, это поможет модернизировать наши предприятия. И еще – в стране до сих пор нет контроля качества нефтепродуктов. Это давняя история, она много лет на слуху, но никто так и не решил этот вопрос", - резюмировал эксперт.

Сдвинуть вопрос с места призван поданный в Верховную Раду законопроект, которым предлагается сбалансировать ставки акцизного налога на топливо. Как уверяет один из авторов документа, народный депутат (фракция "Слуга народа") Алексей Мовчан, его принятие позволит существенно снизить цены на бензин.

"Сейчас акцизы прописаны для бензинов - порядка 213 евро, для дизеля - 139 евро и для автомобильного газа - 52 евро. Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать европейскую практику, когда ставка для всех видов топлива одинаковая - на уровне 139 евро", - рассказал Мовчан.

Нардеп спрогнозировал, что цены на дизельное топливо никак не поменяются от изменения акцизов. Автомобильный газ может подорожать на 3-3,4 гривны за литр, а бензин станет дешевле примерно на 3 гривны за литр.

По его словам, из–за сокращения потребления бензина в пользу дешевого автомобильного газа из России, украинские нефтеперерабатывающие заводы могут закрыться.

"У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод - Кременчугский, но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшее несколько лет завод может закрыться. Это значит, что мы будем еще более зависимы от импорта, негде будет перерабатывать украинскую нефть, сократятся рабочие места", - пояснил депутат.

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Мовчан констатирует, что производство на отечественных НПЗ падает, поскольку дешевый российский автомобильный газ в силу низкого акциза вытесняет бензин. Но наращивание поставок энергетических ресурсов из страны-агрессора является опасным и противоречит государственной политике.

"Дешевый импортный российский газ – это прямое финансирование страны-агрессора. Около 45% заходит из РФ и еще треть заходит из Беларуси. Хотя есть вероятность, что это тот же российский газ. Наша задача этим регулированием поддержать украинского нефтепереработчика, который сможет развиваться, больше платить в бюджет, модернизировать свое производство. Фискальный эффект мы оцениваем в плюс 5 млрд гривен доходов в год", - сказал он.

Спасение украинского рынка нефтепродуктов от рисковой зависимости от России, что может привести к коллапсу профильной отечественной отрасли, - в руках парламентариев. За ними последнее слово.

Нана Черная

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