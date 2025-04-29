Не менее 18 из 39 судов, внесенных США в "черный список" в 2023 и 2024 годах, в настоящее время регулярно перевозят нефть из российских портов.

Экспорт российской нефти растет уже вторую неделю подряд. Более того, половина танкеров, попавших под санкции в предыдущие годы, теперь снова перевозит нефть из РФ, пишет Bloomberg.

А агентстве рассказали, что потоки сырой нефти из всех российских портов за четыре недели по 27 апреля выросли до 3,26 млн баррелей в день. Это на 1% больше, чем на предыдущей неделе.

Журналисты выяснили, что рост поставок из портов Балтийского и Тихоокеанского регионов был в основном компенсирован снижением потоков из Черного моря и Арктики. В агентстве отметили, что президент США Дональд Трамп пока отказывается вводить дополнительные санкции против Москвы, а несколько танкеров, попавших под санкции при экс-президенте Джо Байдене, возобновили перевозку российской нефти.

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По данным агентства, не менее 18 из 39 судов, внесенных США в "черный список" в 2023 и 2024 годах, в настоящее время регулярно перевозят нефть из российских портов. Еще несколько судов перешли на иранскую и венесуэльскую торговлю.

В агентстве поделились, что за неделю по 27 апреля танкера погрузили 23,72 млн баррелей российской нефти. Этот объем увеличился по сравнению с 23,45 млн баррелей на 31 судне на предыдущей неделе.

Кроме того, в агентстве подсчитали, что в среднем за четыре недели доходы России за период до 20 апреля практически не изменились и составили около 1,3 миллиарда долларов в неделю. Отмечается, что рост объемов экспорта был компенсирован снижением цен.

Валовая стоимость российского экспорта также растет вторую неделю подряд, увеличившись примерно на 50 миллионов долларов, или на 4%, до 1,33 миллиарда долларов за неделю по 27 апреля, что отражает рост как средних недельных цен, так и объемов поставок.

Экспортные цены на российскую нефть марки Urals с Балтики выросли примерно на 0,90 доллара за баррель, в то время как грузы, загружаемые в Черном море, подорожали примерно на 0,80 доллара за баррель. Цена на ключевой тихоокеанский сорт ESPO выросла примерно на 1,50 доллара. Цены с поставкой в Индию выросли примерно на 0,40 доллара.

По данным агентства, за четыре недели по 27 апреля поставки нефти российским клиентам в Азии, включая те, которые не указывают конечного пункта назначения, выросли до 2,95 млн баррелей в день.

Экспорт российской нефти - другие новости

Ранее в Bloomberg сообщали, что в апреле экспорт нефти из России вырос впервые за четыре недели. Поставки из Козьмино и Приморска достигли многонедельных максимумов.

Кроме того, в агентстве сообщали, что поставки российской нефти в Индию в апреле достигнут двухлетнего максимума. Аналитик отметил, что российский Urals торгуется с "выгодными скидками" по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока.

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