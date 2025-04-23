Поставки из Козьмино и Приморска достигли многонедельных максимумов.

Экспорт нефти из России вырос впервые за четыре недели. Поставки из ключевых портов поднялись до многонедельных максимумов.

Издание Bloomberg пишет, что поставки нефти из всех российских портов за четыре недели выросли до 3,21 млн баррелей в сутки, восстановив примерно четверть потерь. Рост обусловлен увеличением поставок из ключевых портов - Козьмино в Тихом океане и Приморска на Балтике. Количество танкеров, перевозящих нефть марки ESPO из Козьмино, было самым высоким за последние пять недель, а из Приморска - самым высоким за последние три недели.

Рост происходит на фоне того, что американские чиновники теряют терпение в связи с затягиванием мирного процесса в Украине, а это в свою очередь вызывает опасения, что администрация откажется от санкций, в том числе в отношении российского экспорта нефти. США уже сократили применение санкций.

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Валовая стоимость московского экспорта восстановилась примерно на две трети после падения на предыдущей неделе, увеличившись за неделю на 130 млн долларов, или на 12%, до 1,28 млрд долларов, что отражает рост как средних недельных цен, так и объемов поставок.

Экспортные цены на российскую нефть марки Urals с Балтики выросли примерно на 2,30 доллара за баррель, в то время как грузы, загружаемые в Черном море, подорожали примерно на 1,80 доллара за баррель. Цена на ключевой тихоокеанский сорт ESPO выросла примерно на 2,40 доллара. Цены с поставкой в Индию выросли примерно на 2 доллара.

В среднем за четыре недели доходы за период увеличились до 1,3 млрд долларов в неделю с 1,29 млрд долларов за предыдущий период.

Поставки российской нефти - главные новости

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. Позже стало известно, что экспорт нефти из России падал за счет уменьшения объемов поставок ключевого сорта.

22 апреля стало известно, что поставки российской нефти в Индию в апреле достигнут самого высокого уровня за последние два года.

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