Аналитик отметил, что российский Urals торгуется с "выгодными скидками" по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока.

Поставки российской нефти в Индию в апреле достигнут самого высокого уровня за последние два года. Объемы восстанавливается после перебоев, вызванных санкциями США в отношении энергетической отрасли Москвы.

Издание Bloomberg пишет, что согласно данным Kpler, в апреле импорт российской нефти в Индию достигнет 2,15 миллиона баррелей в день, что станет самым большим объемом за месяц с мая 2023 года. Поставки выросли после падения до 14-месячного минимума в феврале.

Торговля нефтью между Россией и Индией возвращается к нормальному уровню по мере восстановления цепочек поставок после санкций США. Данные о поставках за апрель являются предварительными, и некоторые грузы еще могут переместиться в май.

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По словам ведущего аналитика по нефтепереработке и моделированию в Kpler Сумиты Ритолия, российский Urals торгуется с "выгодными скидками" по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока, но рост объемов российской нефтепереработки в ближайшие несколько месяцев может привести к сокращению экспорта в Индию после мая.

По данным Kpler, более десятка грузов направляются в Джамнагар в индийском западном штате Гуджарат, где Reliance Industries Ltd. управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом.

Поставки российской нефти - главные новости

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. Позже стало известно, что экспорт нефти из России падал за счет уменьшения объемов поставок ключевого сорта.

Стоит отметить, что Центробанк РФ предупреждал Кремль о возможности длительного снижения цен на нефть, подобному тому, что предшествовал развалу СССР.

На этом фоне в России ухудшили прогноз по экспорту в этом году и снизили ожидания от цен на нефть. Чтобы покрыть расходы в период войны, правительству РФ, возможно, придется обратиться за помощью в фонд благосостояния.

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