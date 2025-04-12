Российскую нефть снова начали перевозить на западных танкерах: Bloomberg назвал причину

Так называемый "теневой флот" обеспечивал большую часть экспорта российской нефти с декабря 2022 года.

Падение цен на нефть позволило российскую нефть перевозить на танкерах, принадлежащих и застрахованных западными компаниями, что приводит к ужесточению конкуренции за такие суда в Атлантическом регионе.

Как пишет Bloomberg, цены на нефть резко упали после того, как президент Дональд Трамп ввёл масштабные тарифы на торговых партнёров США в начале месяца. Это привело к снижению стоимости ключевого российского сорта Urals значительно ниже установленного западными странами потолка в $60 за баррель.

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Важно, что пока цена была выше этого порога, российскую нефть нельзя было перевозить на судах, принадлежащих или застрахованных западными компаниями, или использующих их сервисы. Это вынуждало Москву прибегать к флоту преимущественно старых танкеров, принадлежащих малоизвестным компаниям, зарегистрированным в юрисдикциях вне досягаемости западных властей и зачастую с сомнительной страховкой.

Так называемый "теневой флот" обеспечивал большую часть экспорта российской нефти с декабря 2022 года. Вместе с российскими судами он продолжает перевозить почти весь экспорт из портов на Тихом океане и в Арктике. Однако в Балтийском и Чёрном морях ситуация начала меняться.

"Обычно Россия отправляет 60-70 партий сырой нефти в месяц из балтийских и черноморских портов, и доля танкеров, находящихся в собственности западных компаний или застрахованных ими, резко выросла с падением цен на нефть - до 43% судов, которые уже загрузились или должны загрузиться в этом месяце. Для сравнения: в первые три месяца года этот показатель составлял около 30%, когда цены на нефть были ближе к уровню в $60", - сказано в статье.

Цены на нефть Urals опустились ниже или приблизились к пороговому значению в $60 ещё в конце января, а в начале апреля обвалились вслед за мировыми эталонами. Одновременно выросло число судов, принадлежащих западным компаниям или использующих страхование, предоставляемое лондонским Международным страховым клубом.

Расширение использования западных судов для перевозки российской нефти, по словам осведомлённых источников, способствует дефициту таких танкеров в Атлантике. В то время как всё больше судов отправляется в Балтийское и Чёрное моря, фрахтовые ставки на перевозку американской нефти в Европу за последний месяц выросли до $4,60 за баррель - это на 50% больше по сравнению с месяцем ранее.

Отмечается, что покупки старых судов владельцами "теневого флота" уже вывели из мирового регулярного рынка сотни танкеров. Одновременно растущий экспорт нефти сорта CPC из Казахстана через Чёрное море ещё больше усилил спрос: в феврале поставки выросли до 1,7 млн баррелей в сутки и остались на этом уровне в марте.

Это увеличило спрос на танкеры примерно на четыре судна в месяц. А поскольку всё больше этой нефти отправляется в Азию (в феврале и марте - 28%, по сравнению с 5% в декабре), эти танкеры надолго выходят из оборота.

Российская нефть - какой уровень продаж

Экспорт нефти из России снижается вторую неделю. Падение объемов поставок ключевого тихоокеанского сорта "черного золото" повлияло на общий объем экспорта. Поставки нефти из всех российских портов за последний месяц упал до 3,23 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за месяц.

Падение произошло на фоне того, что целевой уровень добычи в рамках соглашения с группой производителей начинает расти впервые за 2,5 года.

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