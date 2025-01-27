В прошлом году имело место сокращение поставок по нефтепроводу "Дружба" в Чехию и Словакию.

Поставки нефти из РФ в другие страны в 2024 году снизились на 2,2%, до 295 млн тонн. Такие данные со ссылкой на источник, знакомый с отраслевой статистикой, приводит "Коммерсантъ".

Отгрузки в декабре по сравнению с декабрем 2023 года сократились на 11,2%, до 23,4 млн тонн. Как отмечают в издании, в прошлом году сократились отгрузки по нефтепроводу "Дружба" в Словакию и Чехию, в то время как поставки по "Дружбе" в Венгрию, наоборот, увеличились.

Снизились поставки из портов Новороссийск и Усть-Луга. Экспорт из дальневосточного порта Козьмино, откуда премиальный сорт ВСТО направляется в Индию и Китай, продемонстрировал рост.

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Если говорить о крупных российских нефтяных компаниях, то наибольшее падение экспорта показала "Татнефть": показатели сократились на 7,5%, до 7,98 млн тонн. "Лукойл" снизил экспортные отгрузки на 6,39%, до 32,5 млн тонн, в то время как "Газпром нефть" продемонстрировала рост на 2,7%, до 18 млн тонн.

Экспорт через порт Козьмино вырос в 2024-м на 4,5%, до 44,7 млн тонн, а поставки через порты Новороссийск и Усть-Луга сократились на 6,1% и 1,43%, до 27,21 млн тонн и 33,57 млн тонн соответственно.

Отметим, что УНИАН уже обращал внимание на сокращение экспорта нефти из России. Одной из возможных причин этого эксперты называли увеличение объемов переработки, которое привело к сокращению доступного для экспорта объема сырья.

Рынок нефти и новые санкции против России

Ранее стало известно, что объем российского экспорта нефти морем упал из-за новых санкций США. Поставки сырой нефти в первые три недели нового года были примерно на уровне 340 тыс баррелей в день, что на 10% ниже среднего показателя за весь 2024-й.

Также сообщалось, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов РФ, перебросили на восток. Это сделали для того, чтобы обслуживать ключевой маршрут транспортировки нефти в Китай, который пострадал от американских санкций.

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