Последнее падение увеличило потери с октябрьского пика до 540 000 баррелей в день.

Морской экспорт сырой российской нефти снизился до самого низкого уровня с августа 2023 года. Падение объемов поставок коснулось в основном портов на западе России.

Издание Bloomberg пишет, что поставки нефти за месяц сократились на 25% по сравнению предыдущим периодом. Замедление темпов роста продолжилось и в январе: за первые десять дней было отправлено всего пять грузов. Это вдвое меньше, чем месяцем ранее.

Возможной причиной спада в поставках нефти является увеличение объемов переработки, сокращающее доступный для экспорта объем сырой нефти. Возможно, часть нефти была перенаправлена в российский тихоокеанский порт Козьмино, где в прошлом месяце был зафиксирован рекордный объем поставок - 993 000 баррелей в день. К концу 2024 года порт должен был принимать нефть через железнодорожную станцию Грузовая. Это могло бы увеличить поток на 7 миллионов тонн в год, или примерно на 140 000 баррелей в день.

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Снижение поставок произошло после того, как группа нефтедобытчиков ОПЕК+ в третий раз отложила реализацию плана по возобновлению уровня поставок, которые сокращались в последние годы. Москве придется подождать, по крайней мере, до апреля, чтобы получить возможность увеличить добычу, хотя этот срок может быть снова перенесен на фоне ожиданий избыточного предложения.

Согласно официальным данным, добыча нефти в России в декабре была немного ниже целевого показателя ОПЕК+. В прошлом месяце страна добывала 8,971 миллиона баррелей в день в то время как ее целевой уровень добычи вырос на 30 000 баррелей в день в связи с окончанием компенсационных сокращений, которые она обещала в предыдущем месяце.

Падение объемов поставок нефти в России в значительной степени компенсировано ростом цен на российскую нефть. В результате валовая стоимость московского экспорта за неделю до 5 января снизилась примерно на 20 миллионов долларов до 1,35 миллиарда долларов.

Экспортные цены в портах Балтийского и Черного морей выросли по сравнению с предыдущей неделей примерно на 2,50 доллара за баррель, а цены на ключевой тихоокеанский сорт ESPO выросли примерно на 2,70 доллара по сравнению с предыдущей неделей. Цены с поставкой в Индию выросли примерно на 1,80 доллара, согласно данным Argus Media.

Средний доход за четыре недели снизился до 1,33 млрд долларов в неделю с 1,35 млрд долларов за период до 29 декабря.

Исходя из этого, цена российских поставок из Балтийского и Черного морей за четыре недели до 5 января снизилась примерно на 0,80 доллара за баррель по сравнению с периодом до 27 октября. Цены на ключевой тихоокеанский сорт ESPO снизились примерно на 0,30 доллара за баррель.

Цены на нефть - последние новости

26 декабря цены на нефть выросли, потому что появились надежды на дополнительное финансовое стимулирование в Китае, а запасы "черного золота" в США снизились.

При этом Американский нефтяной институт заявил, что запасы сырой нефти в США снизились неделей ранее, что вызвало определенные надежды на дальнейший рост спроса.

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