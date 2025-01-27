Растущие сборы побудили танкеры, не находящиеся под санкциями, присоединиться к торговле российской нефтью.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc считают, что масштабные санкции США против российской нефтяной промышленности вряд ли станут "большим ударом" по добыче. Дело в том, что рост фрахтовых ставок и дешевая нефть поддерживают торговлю.

Издание Bloomberg, что рост сборов стимулирует несанкционированные суда перевозить российскую нефть, заполняя пробел, оставленный танкерами из черного списка. Углубляющийся дисконт на нефть ESPO также создает сильные стимулы для чувствительных к ценам трейдеров и нефтепереработчиков продолжать закупки.

После введения администрацией Байдена последнего пакета санкций доходы России от продажи нефти немного выросли, и западные политики, как ожидается, будут уделять первоочередное внимание максимизации скидок, а не сокращению объемов, считают в Goldman. Общий объем экспорта остается "довольно стабильным".

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"Неопределенность в отношении влияния санкций высока, особенно потому, что некоторые операции по сворачиванию санкций разрешены до 12 марта", - пишут аналитики в записке.

Нефтяные санкции США против России - последние новости

10 января США объявили новый масштабный пакет санкций против России, которые был направлен против российского нефтяного экспорта. Под удар в частности попали более 180 нефтяных танкеров "теневого флота", две крупные нефтяные компании России и компании, которые страховали эти танкеры.

По оценке издания Bloomberg, этот санкционный пакет оказался едва ли не самым мощным за все время, и может навредить экспорту российской нефти едва ли не сильнее, чем все предыдущие санкции вместе взятые.

Вот только в результате санкций плата за перевозку российской нефти ESPO в Китай еще больше выросла и сейчас почти в пять раз выше по сравнению с уровнем до введения ограничения против нефтяной промышленности России.

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