По словам министра энергетики, достройка двух блоков это коммерческий проект.

Никаких планов по поднятию тарифов на электроэнергию на сегодня нет. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на брифинге, отвечая на вопрос о возможном повышении тарифов в связи с необходимостью привлечения средств для достройки двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

"Это неправда. Никаких планов по поднятию тарифов на электроэнергию на сегодня нет. Есть тарифы, которые действуют до конца отопительного сезона, мы их будем дальше рассматривать и продолжать", - подчеркнул министр. При этом он подчеркнул, что вообще нет никаких оснований увязывать тарифы с достройкой ХАЭС.

"Я видел эту дискуссию. Многие "экперты" по энергетике начинают вбрасывать информацию, что будут поднимать тарифы, чтобы строить блоки. На самом деле, это неправда и эти вещи никак не связаны", - убеждает Галущенко.

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По его словам, достройка двух блоков это коммерческий проект. "И он коммерчески привлекательный. Никаких планов на поднятие тарифов на электроэнергию нет", - добавил министр.

Ситуация вокруг Хмельницкой АЭС

11 февраля Верховная Рада поддержала законопроект, который дает разрешение "Энергоатому" приобрести два атомных реактора у Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. За это решение проголосовал 261 нардеп.

Данная поправка была внесена в законопроект №11392 по упрощению условий ведения хозяйственной деятельности.

В 2024 году глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщал, что Украина надеется приобрести два ядерных реактора в Болгарии, с целью компенсировать потерю доступа к оккупированной Россией Запорожской электростанции с шестью энергоблоками.

Стоимость оборудования составит не менее 600 млн евро.

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