Лёушкин перечислил проблема, с которыми сталкиваются поставщики топлива.

Отмена государственного регулирования цен на топливо не наполнит рынок.

Такое мнение высказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин, пишет сайт Delo.

"Все что может ездить в ЕС уже туда едет, все что может завозиться в Украину уже завозится. Ничего не изменится. Как раз наоборот случилась ситуация когда аграрии начали закупаться и начался ажиотаж на рынке дизеля", - говорит эксперт.

Он также назвал необъективными озвученные Кабмином цены на бензин.

"Насчет дизеля по 58 грн/л я согласен, цена объективная. Но с ценой на бензин я не согласен. [Министр экономики Юлия ]Свириденко озвучила цену в 52 грн/л, но бензин у нас в опте 58 грн/л стоит и он уже не может быть 52 грн/л. Импорт бензина в Украину очень небольшой. Более объективной будет цена в диапазоне 60-62 грн/л. вот в этом диапазоне", - отмечает Лёушкин.

Одной из проблем наполнения рынка бензина, по его словам, являются технические требования к его перевозке. Бензин более опасен в перевозке, чем дизтопливо, поэтому стандарты по перевозке в ЕС выше, чем в Украине. По оценкам Лёушкина, из всего украинского парка бензовозов за границу может выехать лишь 40-50%.

Он также рассказал, что иностранцы, которые привозят топливо в Украину стараются не заезжать далеко на территорию страны. Они перевозят топливо через границу и там переливают уже украинским покупателям. И если дизтопливо еще можно ввезти и продать в Украине таким путем, то с бензином так не получиться, поскольку он взрывоопасен, и для его перелива нужны специальные насосы. Также по словам Лёушкина, из-за рекордных цен на пшеницу и дефицита топлива в стране сложилась беспрецедентная ситуация, когда фермеры начали запасаться топливом к уборочной кампании в мае, а не в июле.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

После отмены государственного регулирования цены на топливо в среднем выросли на 10-15 гривен за литр.