Крапивко говорит, что Украине не избежать "ценовых скачков".

Компании, работавшие на рынке нефтепродуктов в условиях госрегулирования цен, после его отмены будут пытаться не только компенсировать свои убытки, но и закладывать подушку безопасности для возможных кризисов в будущем.

Такое мнение высказал экономический эксперт Михаил Крапивко, пишет "МОСТ-Днепр".

"Заправочные сети поднимают цены с учётом того, что надо компенсировать накопленные убытки, плюс заранее заложить резерв на возможные убытки в будущем. Цена бензина, дизтоплива повлияет и на стоимость доставки. Она по цепной реакции начнет расти", - объясняет эксперт.

По его словам, предстоящее подорожание ГСМ на европейском рынке повлияет на стоимость бензина в Украине.

"Продавцы бензина - это европейские компании. Они уже начали поднимать цены, увидев, что украинцам разрешили это делать. У них возник закономерный вопрос, а почему они должны нести убытки. На европейском рынке бензин переходит в разряд дефицитных товаров. На него спрос превышает предложение. Стоит учитывать и тот факт, что мы требуем ввести нефтяное эмбарго на российскую нефть. Следовательно, меняется себестоимость сырья для бензина и ещё неизвестно, как удастся компенсировать объемы российской нефти", - комментирует экономический эксперт возможные ценовые колебания на европейском рынке.

По прогнозу Крапивко, Украине не избежать спекулятивного роста цен на бензин и дизельное топливо.

"Пока идёт переговорный процесс и все пытаются сложить цену за литр бензина и дизтоплива, у нас продолжает сохранятся дефицит, который традиционно вызывает спекулятивный рост. Думаю, что как только начнутся более ли менее ритмичные поставки, мы увидим те самые спекулятивные пики. Сегодня спрогнозировать цену на бензин в перспективе недели-двух - нереально. Нас ждут ценовые скачки", - отметил он.

Топливный кризис в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Последние недели на работающих АЗС выстраиваются огромные очереди - водители стоят в надежде заправить авто, несмотря на ограничения в 10-20 литров на одну машину.