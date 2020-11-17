Основу цены бензина или сжиженного газа составляет его стоимость на границе, отмечает президент Украинской энергетической ассоциации.

Уменьшение акциза на бензин позволит уменьшить его стоимость для конечных потребителей, отмечает президент Украинской энергетической ассоциации Юлия Пидкоморная.

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По ее словам, украинцы пока не верят, что бензин в Украине может стать дешевле.

"Мы часто слышим и читаем в комментариях, что бензин не подешевеет. Потому что никогда не дешевел, потому что не верят властям, потому что нет оснований, потому что цены на все растут, потому что доллар к гривне не снижается. Такие аргументы мы слышим очень часто", - отметила Подкоморная.

Эксперт в связи с этим объясняет, что основу цены бензина или сжиженного газа составляет его стоимость на границе. По данным международных котировок последнего периода тонна бензина стоит дешевле, чем сжиженный газ. Но на АЗС сжиженный газ наоборот вдвое дешевле бензина.

"Кажется что это какая-то ошибка, но нет, вся причина в размерах налогов, формирующих конечную цену. На сжиженный газ акцизный налог составляет 52 евро за 1000 литров, что в четыре раза меньше чем на бензин, для которого установлена ставка 213,5 евро за 1000 литров. При этом газ Украина на 80% импортирует, и большая его часть из России», - объясняет Пидкоморная.

Эксперт отмечает, что изменение налогов влияет на изменение цены, которую платит конечный потребитель, поскольку акциз и НДС являются ее составляющими.

«Если мы выровняем все ставки до уровня 139,5 евро/1000л, а это ставка для дизельного топлива, то на бензин акциз уменьшится на 74 Евро/1000Л.

Уменьшение акциза напрямую уменьшит конечную цену бензина (74*33,14/1000 + 74*33,14/1000*20% НДС) на 2,94 грн. на литре (курс НБУ 33,14 грн за Евро).

Поэтому даже пользователи автомобилей с ГБО, которые также используют бензин, будут экономить на горючем (от 200 до 1000 грн. ежегодно)", - пояснила эксперт»

Как отметила президент УЭА, чтобы удешевить бензин, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4098, который предлагает уравнять акциз на уровне 139,5 Евро за 1000 литров.

"Наша общая задача - добиться одобрения этого законопроекта уже в этом году. Сейчас он уже три месяца находится в комитете ВР», - подытожила она.

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Автор: УНИАН