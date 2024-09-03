Два члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андреансен заявили о прекращении работы в государственной компании.
Об этом говорится в сообщении НЭК Укрэнерго.
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Накануне председатель правления компании Владимир Кудрицкий обратился в наблюдательный совет с заявлением об отставке. Наблюдательный совет большинством голосов - 4 из 6 - принял решение об увольнении Кудрицкого по соглашению сторон.
3 сентября в отставку подали те два члена набсовета - Доббени и Андреансен, которые накануне не одобрили заявление Кудрицкого об увольнении.
Доббени и Андреансен работают членами наблюдательного совета государственной Укрэнерго с декабря 2021 года.