Экспорт по выделенной линии электропередачи осуществляется по остаточному принципу в режиме 135 МВт ровным графиком.

Компания ДТЭК после обращения польского системного оператора возобновила поставки электроэнергии с Добротворской ТЭС в Польшу для поддержания стабильной работы энергосистемы соседней страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Экспорт по выделенной линии электропередачи осуществляется по остаточному принципу в режиме 135 МВт ровным графиком. Вывод одного блока ТЭС для поддержки энергосистемы Польши согласован с диспетчером НЭК "Укрэнерго", - сообщила компания.

В ДТЭК отметили, что Добротворская ТЭС в приоритетном режиме обеспечивает потребности ОЭС Украины.

"ДТЭК выполняет все взятые на себя обязательства, в том числе, по обеспечению своих генерирующих мощностей углем. Также компания готова, при необходимости, оказать помощь, чтобы избежать рисков для отключения потребителей соседних стран Европейского Союза", - отметили в ДТЭК Рината Ахметова.

Автор: Иван Бойко