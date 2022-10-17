Несмотря на российский ракетный террор, энергетики делают все возможное для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Для поддержания работы государственных ТЭС в период отопительного сезона компания ДТЭК отгрузила им 100 тысяч тонн угля.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Обеспечение топливом собственных ТЭС остается приоритетом, но ДТЭК Энерго также находит возможность поддерживать им и государственные теплоэлектростанции. На сегодня для нужд государственных ТЭС отгружено почти 100 тысяч тонн угля. Дополнительные объемы топлива помогут государственной генерации надежнее подготовиться к началу и прохождению отопительного сезона", – сообщили в компании.

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В компании подчеркнули, что несмотря на российский ракетный террор, энергетики делают все возможное для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

"Итак, к какому бы террору не продолжали прибегать российские войска, украинские энергетики, шахтеры и машиностроители сделают все, чтобы вместе удержать энергетический фронт и обеспечить украинцев светом и теплом", – отметили в ДТЭК.