Лицензия аннулируется с 1 августа 2021 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), аннулировала с 1 августа 2021 года лицензию «Донецкоблгаз» по распределению газа за нарушение законодательства и злоупотребления при поставке природного газа.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

Отмечается, что в прошлом месяце данное предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго, несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК «Нафтогаз Украины» о недопустимости таких отключений.

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Сообщается, что по результатам проведённой регулятором проверки было установлено, что «Донецкоблгаз» дважды в течение 2020 года не выполнил условия договора по транспортировке природного газа, заключенного с «Оператором ГТС Украины», в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяцы октября, ноября и декабря 2020 года.

Это привело к тому, что задолженность «Донецкоблгаза» на 16 марта 2021 года за регулирование ежесуточных небалансов за указанные газовые месяцы составила 353,9 млн грн (с НДС).

Кроме этого, НКРЭКУ обратилась к Минэнерго, Фонду государственного имущества, «Нафтогазу Украины» как владельцу 38% акций «Донецкоблгаза» с тем, чтобы они определились, какому предприятию будут переданы распределительные сети, подавляющее количество которых принадлежит государству.

До 1 августа 2021 НКРЭКУ должна выдать лицензию новому предприятию.

Дело в отношении "Донецкоблгаза": что известно

6 марта компания «Донецкоблгаз» на своем сайте заявила, что «Нафтогаз Украины» остановил поставки природного газа коммунальному предприятию «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.

В свою очередь группа «Нафтогаз» призвала «Донецкоблгаз» прекратить нарушение «Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и поставки горячей воды гражданам», воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» и, соответственно, поставку тепла потребителям.

В «Нафтогазе» заявили, что местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и, в нарушение законодательства Украины, не совершал оплату за его потребление. Как утверждают в компании, это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и исключению поставщика из реестров ПСО, как того требует закон.

12 марта СБУ начала досудебное расследование относительно совершения должностными лицами частного акционерного общества «Донецкоблгаз» диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Правоохранители установили, что владельцами ОАО «Донецкоблгаз» являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который находится на территории РФ.

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Автор: Игорь Орел