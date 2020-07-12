Страны ОПЕК+ пересмотрят историческую сделку о сокращении добычи нефти - СМИ

Большинство участников ОПЕК+ поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе.

Ключевые члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки.

Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+ поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

По словам собеседников WSJ, Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн баррелей в сутки и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн барр. в сутки.

Как заявил источник издания, знакомый с позицией Саудовской Аравии, дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть стало бы "самоубийством" для ОПЕК.

Bloomberg также пишет, что на заседании 15 июля участники обсудят, сохранить ли нынешнюю квоту еще на месяц либо смягчить принятые ограничения до 7,7 млн барр.

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Так как восстановление спроса набирает обороты, они склоняются к последнему варианту, заявили агентству представители ряда делегаций, которые попросили не называть их имен.

Как сообщал УНИАН, участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры 6 июня договорились продлить крупнейший в свой истории договор по сокращению добычи нефти. Действующее снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки сохранится до конца июля.

Напомним, в начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

Однако в апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагает особые условия для Мексики.

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