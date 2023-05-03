Добыча газа "Газпромом" продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС.

В первом квартале 2023 года добыча газа в России упала по сравнению с аналогичным периодом 2022 года почти на 10%.

Как сообщает "Коммерсант", основной объем снижения добычи приходится на "Газпром". Добыча газа "Газпромом" продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС.

Добыча газа на территории страны-агрессора в январе-марте снизилась на 10% год к году, до 180 млрд кубометров, в марте - также на 10%, до 61 млрд кубометров.

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"Газпром нефть" сократила добычу на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте — на 22%, до 2,3 млрд кубометров.

Россия и засекреченная информация

29 апреля 2023 года правительство РФ заявило о приостановлении публикации статистики по добыче нефти и газа до 1 апреля 2024 года. Запрет на публикацию данных касается добычи нефтяного газа и газового конденсата, а также такой продукции, как нефтегазоводяная смесь, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, конденсат газовый нестабильный.

Минэнерго РФ перестало раскрывать статистические данные о производстве, сославшись на риски давления на участников российского рынка со стороны Запада. Из макропрогноза Минэкономразвития пропали показатели, связанные с топливно-энергетическим комплексом, в частности, оценки объемов добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа.

Кроме того, Росстат не опубликовал данные о добыче нефти и газового конденсата в России в марте, хотя до этого каждый месяц давал информацию о нефтедобыче.

Ситуация с газом

25 апреля 2023 года появилась информация о том, что Европейский союз делает свой первый шаг в создании пула покупателей природного газа и объединении их с продавцами, чтобы избежать скачков цен, которые потрясли энергетические рынки в прошлом году.

По состоянию на 29 апреля 2023 года Россия уменьшила транзит газа в Европу через Украину. Прокачка газа была меньшена до 37 миллионов кубометров в сутки.

1 мая 2023 года крупнейший в мире покупатель газа предупредил о возможном подорожании.

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