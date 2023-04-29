Прокачка газа уменьшена до 37 миллионов кубометров в сутки.

Россия уменьшила заявку на прокачку газа в Европу через Украину 29 апреля до 37 миллионов кубометров в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" при нулевом объеме через ГИС "Сохрановка".

Как сообщает Оператор ГТС Украины, днем ранее заявка была на уровне 42,4 миллиона кубометров в сутки.

Война в Украине и транзит газа

В декабре 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

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В декабре 2022 года появилась информациия о том, что Путин может остановить транзит газа в любой момент.

По состоянию на январь 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа упали в два раза.

25 марта 2023 года "Газпром" сократил транзит газа в Европу через Украину на 15% до 36,2 млн куб. м. 24 марта 2023 года через газоизмерительную станцию "Суджа" было подано 42,5 млн куб. м.

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