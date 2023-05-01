Подача газа остановлена в связи с ремонтными работами.

"Газпром" остановил подачу газа из России в Армению по магистральному газопроводу "Северный Кавказ - Закавказье" в связи с ремонтными работами.

Как сообщает "Газпром Армения", на период проведения ремонтных работ газоснабжение потребителей республики будет осуществляться за счет внутренних резервов. Ограничения потребителей не предполагаются. Возобновить подачу топлива планируют 4 мая.

"С 08:00 1 мая до 20:00 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Ставропольского края будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении компании.

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Российский газ и позиция Армении

Газопровод "Северный Кавказ - Закавказье" протяженностью 612 км был введен в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода 1,8 млрд куб. м в год.

15 апреля 2022 года Армения перешла на оплату российского газа рублями. Представитель "Газпрома" подтвердил такой контракт с Ереваном. Как заявил министр экономики Армении Ваган Керобян, цена будет зафиксирована в долларах, а оплата будет производится в рублях.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном "уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется". По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что приказ президента РФ Путина об обязательных платежах за газ в российской валюте касался только "недружественных стран" (на сегодня это 48 развитых стран мира), к которым Армения не относится.

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