В случае холодной зимы газ может существенно подорожать.

Крупнейший в мире покупатель сжиженного природного газа Jera Co заявил, что в этом году существует риск большей волатильности рынка и как результат - резкого скачка цен, так как зима может оказаться более холодной, чем предыдущая.

Как заявил председатель и глобальный исполнительный директор Jera Co Юкио Кани, спотовые цены на СПГ упали с рекордно высокого уровня в прошлом году, из-за более теплой, чем ожидалось, погоды, однако этой зимой ситуация может измениться, собщает Bloomberg.

По словам Кани, этой зимой, когда импортные мощности в Европе растут, а спрос в Китае может увеличиться после снятия ограничений на пандемию, цены могут снова подскочить, если ударит суровая погода. По словам Кани, у покупателей нет возможности "ослабить бдительность".

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Ситуация с газом в Европе

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ.

По состоянию на декабрь 2022 года Европа смогла уменьшить свою зависимость от российского газа.

По состоянию на 19 апреля 2023 года впервые за 10 лет запасы газа в хранилищах ЕС достигли рекордного уровня. По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, к началу апреля хранилища блока были заполнены на уровне 55,7%, что было самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года.

25 апреля 2023 года появилась информация о том, что Европейский союз делает свой первый шаг в создании пула покупателей природного газа и объединении их с продавцами, чтобы избежать скачков цен, которые потрясли энергетические рынки в прошлом году.

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