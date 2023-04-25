После первого тендера ЕС планирует организовать дополнительные совместные закупки.

Европейский союз делает свой первый шаг в создании пула покупателей природного газа и объединении их с продавцами, чтобы избежать скачков цен, которые потрясли энергетические рынки в прошлом году.

Как сообщает Bloomberg, новый инструмент для совместных закупок газа, известен как AggregateEU. Официально он открывается 25 апреля, в 9:00 по брюссельскому времени.

Компании получат возможность представлять свои прогнозы спроса на газ на 12 месяцев, начиная с июня.

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После того, как данные собраны и проанализированы, а потенциальные продавцы подают свои ставки, обе стороны могут видеть лучшие совпадения и заключать сделки самостоятельно или через специальных агентов. Это ожидается после 17 мая.

После первого тендера ЕС планирует организовать дополнительные совместные закупки, обязывая правительства объединять спрос на 15% своих запасов газа, хранящихся на зиму. Эта цель составляет примерно 13 миллиардов кубометров в этом году, или около 3% от общего спроса ЕС.

Ситуация с газом в Европе

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ.

По состоянию на декабрь 2022 года Европа смогла уменьшить свою зависимость от российского газа.

По состоянию на 19 апреля 2023 года впервые за 10 лет запасы газа в хранилищах ЕС достигли рекордного уровня.

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, к началу апреля хранилища блока были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года.

Этот уровень также примерно на 20 процентных пунктов превышает средний показатель за предыдущие пять лет, а за последние две недели он еще больше вырос до 56,5%.

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