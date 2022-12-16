В первую очередь заживляются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения, затем – жилой фонд.

В Кировоградской области после утренней ракетной атаки оккупантов энергоснабжение восстановлено для более 30% потребителей.

Позитивные новости от энергетиков сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"В первую очередь заживляются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения. Потом - жилой фонд. Часть территорий уже со светом", - написал он.

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Ракетный удар 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря утром Украина подверглась масштабной российской ракетной атаке. Воздушная тревога длилась более четырех часов. Украинские военные уничтожили 60 из 76 выпущенных врагом ракет. В результате сегодняшних вражеских ракетных ударов Кировоградщина полностью обесточена.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине в результате ракетной атаки россиян повреждены около девяти объектов генерации.

В НЕК "Укрэнерго" заявили, что из-за массированного обстрела было потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы. По всей Украине введены аварийные и почасовые отключения электроэнергии.

Напомним, Россия осуществляет массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре Украины с октября.

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