Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате.

Высший антикоррупционный суд отказал бывшему депутату Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по "Роттердам+".

Решение об отказе было вынесено судьей Екатериной Широкой. Об этом сообщается в Telegram Центра противодействия коррупции.

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В ЦПК заявили, что не ожидали подобного решения и «категорически с ним не согласны».

Решение судьи может быть обжаловано в Апелляционной палате Антикорсуда.

В ЦПК добавили, что подали жалобу от имени Центра как одного из заявителей по делу, которую будет рассматривать судья Олейник.

Что такое "Роттердам+"

Как сообщает Wikipedia, «Роттердам +» или «Роттердам плюс» - это методика определения стоимости угля, в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине.

Хронология событий

В декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЕКП об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

Формула «Роттердам+» была утверждена постановлением НКРЕКП №289 от 3 марта 2016 года «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии».

Согласно ему, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен).

В НКРЕКП заявили, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством.

Она прекратила действие с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Этот закон предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

В январе 2020 года истец подал в суд заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд возвратил заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения ее судьей ОАСК.

В марте 2020 года шестой апелляционный административный суд принял решение о возвращении дела к рассмотрению.

12 августа 2020 года в НАБУ опровергли информацию о закрытии дела "Роттердам +" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба.

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Автор: УНИАН