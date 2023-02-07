Самый большой дефицит мощности сохраняется в вечерние часы.

Потребление электроэнергии в Украине постепенно растет, в то же время несколько возросло производство и импорт электроэнергии.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", дефицит мощности сохраняется, больше всего в вечерние часы.

"После аварийного ремонта включен в работу один блок на одной из тепловых электростанций. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии. Однако имеющийся объем произведенной электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

В компании напомнили, что причиной дефицита электроэнергии являются последствия ракетных и дроновых атак россиян.

Ко всем операторам систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

"В Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения", - сообщили в компании.

На ликвидации повреждений оборудования в Одесской области круглосуточно работают семь бригад "Укрэнерго" и бригада коллег из АО "ДТЭК Одесские электросети". Если не будет новых атак врага, то на выходные ожидается возвращение к графикам плановых отключений, которые действовали до 4 февраля.

Также продолжаются ремонты на всех других подстанциях, поврежденных ракетными и дроновыми атаками РФ.

Энергосистема Украины в условиях войны:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

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