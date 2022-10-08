В Украине завершают подготовку школ к отопительному сезону. Сейчас уже более 10,9 тысячи школ, а это 91,5% от их общего количества, завершили подготовку к зиме.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам известно, какие области полностью (100%) подготовили школы к отопительному сезону:
- Винницкая обл.;
- Волынская обл.;
- Днепропетровская обл.;
- Житомирская обл.;
- Киевская обл.;
- Ивано-Франковская обл.;
- Кировоградская обл.;
- Ривненская обл.;
- Полтавская обл.;
- Тернопольская обл.;
- Черновицкая обл.;
- город Киев.
По словам Гетманцев, неплохая картина и среди дошкольных учреждений – средняя готовность 92% (100% в 13 регионах и Киеве).
"Есть еще примерно неделя, чтобы довести до 100% степень готовности школ и детских садов в тех регионах, где можно безопасно работать в очном формате. Работаем и над решением вопросов безопасности. Сейчас уже 69,4% школ имеют укрытия, которые отвечают установленным требованиям (полгода назад этот показатель составлял лишь 10%)", - отметил Гетманцев.
Начало отопительного сезона в Украине в 2022 году
По состоянию на 30 августа Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.
20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.
20 сентября правительство США в рамках проекта USAID передало КП "Киевтеплоэнерго" трубы и сопутствующее оборудование стоимостью 1,3 млн долл., что позволит восстановить централизованное теплоснабжение для более 20 тыс. жителей Киева.
28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону.