Отмечается, что есть еще примерно неделя, чтобы довести до 100% степень готовности школ и детских садов в тех регионах, где можно безопасно работать в очном формате.

В Украине завершают подготовку школ к отопительному сезону. Сейчас уже более 10,9 тысячи школ, а это 91,5% от их общего количества, завершили подготовку к зиме.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам известно, какие области полностью (100%) подготовили школы к отопительному сезону:

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Винницкая обл.;

Волынская обл.;

Днепропетровская обл.;

Житомирская обл.;

Киевская обл.;

Ивано-Франковская обл.;

Кировоградская обл.;

Ривненская обл.;

Полтавская обл.;

Тернопольская обл.;

Черновицкая обл.;

город Киев.

По словам Гетманцев, неплохая картина и среди дошкольных учреждений – средняя готовность 92% (100% в 13 регионах и Киеве).

"Есть еще примерно неделя, чтобы довести до 100% степень готовности школ и детских садов в тех регионах, где можно безопасно работать в очном формате. Работаем и над решением вопросов безопасности. Сейчас уже 69,4% школ имеют укрытия, которые отвечают установленным требованиям (полгода назад этот показатель составлял лишь 10%)", - отметил Гетманцев.

Начало отопительного сезона в Украине в 2022 году

По состоянию на 30 августа Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.

20 сентября правительство США в рамках проекта USAID передало КП "Киевтеплоэнерго" трубы и сопутствующее оборудование стоимостью 1,3 млн долл., что позволит восстановить централизованное теплоснабжение для более 20 тыс. жителей Киева.

28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону.

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