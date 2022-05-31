Благодаря неполному эмбарго на нефть кремлевский режим может не получить десятки миллиардов долларов, отметил глава Кабмина.

Частичное эмбарго на российскую нефть, которое есть в шестом пакете санкций Европейского Союза, лишит Россию доходов в размере от 10 до 25 млрд долларов.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Благодарны европейским партнерам за то, что они смогли достичь консенсуса и согласовать шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на нефть. Кремлевский режим может потерять от 10 до 25 млрд долларов от этого решения, и это дополнительно лишит его возможности финансировать войну против Украины и всей Европы", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций предусматривает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

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