Сразу на 5 грн/л подорожал бензин марки А-95 премиум на станциях UPG и SOCAR.

Сети АЗС Украины снова повысили цены на топливо от 1 до 5 грн за литр после возвращения налогообложения реализации топлива, которое действовало до полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка консалтинговой группы "А-95". В частности на ОККО бензины марки А-95 и А-95-Премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этой сети прибавило 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л все виды горючего подорожали на стациях WOG: А-95 - до 49,99 грн/л, А-95+ - до 52,99 грн/л и ДТ - до 47,99 грн/л.

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На станциях "Укрнафты" бензины и дизтопливо подорожали на 2,91 грн/л: бензин А-95 – до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизтопливо – до 42,90 грн/л.

Сразу на 5 грн/л подорожал бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества на станциях UPG и SOCAR - до 51,90 и 54,99 грн/л соответственно.

По данным "А-95", средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельное топливо – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л.

В то же время, средняя цена на сжиженный газ за выходные с 30 июня по 3 июля в сетях АЗС выросла на 0,88 грн/л – до 22,81 грн/л.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 0,87 грн/л и 1,05 грн/л, до 23,56 и 23,67 грн/л соответственно. Самое дорогое топливо в сети Neftek-24,99 грн/л (+2,5 грн/л).

Подорожание горючего в Украине

С 1 июля вернулся налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин — 213,5 евро/1000 литров, на ДТ — 139,5 евро/1000 литров, на автогаз — 52 евро/1000 литров.

Ранее в комментарии УНИАН министр энергетики Герман Галущенко заявил, что после возвращения довоенных налогов на топливо с 1 июля, его стоимость существенно не вырастет.

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