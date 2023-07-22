Он отметил, что пока 60 грн за литр не будет, но "55 уже ощущается".

На следующей неделе вполне вероятен существенный рост цен на топливо, из-за изменения нефтяных цен и окончания "доналогового" ресурса. Такое мнение высказал основатель группы АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на несколько этажей выше. Там и налоги, и дикий рост нефтяных котировок", - рассказал он.

Леушкин отметил, что пока 60 грн за литр не будет, но "55 уже ощущается".

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"Уместно сказать, что сейчас цена 50, но чувствуется как 55 уже", - добавил он.

Что происходит с ценами на топливо

Как сообщал УНИАН, ранее основатель группы "Прайм" Дмитрий Льоушкин сообщил, что в результате возврата довоенных налогов на топливо с 1 июля, крупные сети АЗС, так называемые маркет-мейкеры, до конца июля снова увеличат цены на топливо, и это повышение составит до двух гривен.

Но уже 3 июля сети АЗС Украины увеличили цены на топливо от 1 до 5 гривен за литр, а 5 июля стоимость бензина марки А-95 в некоторых сетях выросла еще на 2 гривны за литр.

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