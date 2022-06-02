На фоне войны России против Украины цены на нефть выросли до самого высокого уровня за десятилетие.

Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова увеличить добычу нефти, если в России та существенно сократится под давлением санкций.

Об этом сообщили пять источников, знакомых с обсуждениями вопроса, пишет Financial Times.

Отмечается, что королевство сопротивлялось призывам Белого дома ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть торгуются уже около 120 долларов за баррель. Саудовская Аравия считает, что ей необходимо держать свободные производственные мощности в резерве.

Опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как Евросоюз принял очередной пакет санкций против Москвы, включающий запрет на импорт морской нефти из России. ЕС также договорился с Великобританией о запрете страхования судов, перевозящих российскую нефть, что, по мнению аналитиков, может серьезно ограничить возможности Москвы по перенаправлению нефти в другие регионы.

"Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля над ценами на нефть не в их интересах", - сказал один из собеседников.

По мнению Саудовской Аравии, хотя рынок нефти, несомненно, перегружен, что способствовало росту цен, настоящего дефицита пока нет, говорят дипломаты и источники в отрасли. Однако ситуация может измениться, поскольку восстановление мировой экономики после COVID-19, в том числе открытие крупных городов в Китае, повышает спрос, а вероятность существенного сокращения добычи нефти в России возросла. До вторжения в Украину Россия производила более 10% мировой нефти.

Саудовская Аравия при этом неоднократно отвергала призывы Белого дома и Группы семи увеличить добычу. Однако, по словам источника, несколько визитов в последние недели высокопоставленной американской делегации, в том числе координатора Белого дома по ближневосточной политике Бретта Макгерка и посланника Белого дома по энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, помогли улучшить отношения.

"Саудовская Аравия согласилась сменить тон, чтобы попытаться успокоить цены в рамках сближения с администрацией Джо Байдена. Источник также заверил, что в конечном итоге она отреагирует увеличением добычи, если на рынке нефти возникнет кризис предложения", - пишет издание.

Кроме того, увеличение производства, запланированное на сентябрь, может быть перенесено на июль и август, хотя это все еще требует одобрение ОПЕК.

При этом, по словам министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принца Абдул-Азиз ибн Салмана, Россия по-прежнему важный партнер в альянсе ОПЕК+. Однако Москве может быть предложено освобождение от целевого показателя добычи, если ее добыча существенно снизится. Ранее подобное уже происходило с Ливией и Ираном, когда война и санкции препятствовали их добыче.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Эр-Рияде, где встречается со своими коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ. Они подтвердили свое согласие продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+.

Нефтяное эмбарго

Как сообщал УНИАН, лидеры стран Европейского Союза пришли к соглашению о частичном запрете экспорта российской нефти в ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца 2022 года.

Ранее министры энергетики стран G7 призвали группу нефтедобывающих стран ОПЕК увеличить добычу нефти, поскольку из-за войны России против Украины цены на нефть выросли до самого высокого уровня за десятилетие.

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