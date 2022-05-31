К концу года импорт российской нефти в ЕС должен сократиться на 90%.

Эмбарго на российские нефть и нефтепродукты подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну против Украины.

Об этом написал министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook, комментируя решение лидеров стран Европейского Союза о введении эмбарго на российскую нефть.

"Запрет частичный и будет распространяться на танкерную нефть и нефтепродукты, это – 2/3 поставок в Евросоюз. В отношении трубопроводной нефти предусматривается временное исключение. Но до конца года импорт российской нефти в ЕС должен сократиться на 90%", - отметил он.

Ссылаясь на агентство Bloomberg, министр отметил, что годовые потери России из-за эмбарго ЕС составят примерно 10 млрд долларов, из-за того, что Россия будет вынуждена продавать свою нефть в Азию со значительной скидкой.

Еще 12 млрд долларов потерь принесет отказ Польши и Германии от российской нефти, которую страны получают через северную ветку трубопровода "Дружба".

Как отмечает министр, вместе это треть военного бюджета России в 2021 году.

"К сожалению, забанить нефть не получилось одномоментно. Но сам факт эмбарго сделает российскую нефть еще более "токсичной", откроет путь новым поставщикам, подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну", - отметил Галущенко.

Министр добавил, что решение по эмбарго стало знаком того, что principles matter (принципы имеют значение). Что ценности важнее цен. Особенно это ценностное измерение ощутимо в позиции Польши, которая является одним из флагманов санкций против России. И Германии, которая продемонстрировала политическую волю и быстро нашла замену российской нефти.

"Показав, что отказ от российских углеводородов для Европы – это вопрос не выживания, а решимости. Еще немного, и Россия уже никому не сможет навязывать свою волю, шантажируя энергоносителями. Не сможет вести войны из-за нехватки оружия и денег. Страна-бензоколонка is over", - подытожил Галущенко.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

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