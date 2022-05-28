Министры энергетики G7 призывают к "ответственным" действиям из-за того, что война в Украине подпитывает рост цен на нефть.

Министры энергетики стран G7 призвали группу нефтедобывающих стран ОПЕК увеличить добычу нефти, поскольку из-за войны России против Украины цены на нефть выросли до самого высокого уровня за десятилетие.

Этот призыв содержится в итоговом коммюнике по итогам встречи министров энергетики и окружающей среды стран G7 в Германии, пишет Financial Times.

Министры отметили, что война спровоцировала рост цен на нефть, газ и уголь, что в свою очередь вызвало всплеск инфляции, создавший огромную нагрузку на домохозяйства с низкими доходами, а также на предприятия и промышленность.

"Мы призываем страны-производители нефти и газа действовать ответственно и реагировать на усиление международных рынков, отмечая, что ОПЕК играет ключевую роль", - заявили министры.

Они также подчеркнули, что ЕС необходимо "особенно срочно" уменьшить свою зависимость от российского газа, и подчеркнули важную роль, которую может сыграть увеличение поставок сжиженного природного газа "для смягчения возможных перебоев в поставках газа по трубопроводам, особенно на европейские рынки".

Тем не менее, несмотря на обращение G7, неясно, согласится ли группа ОПЕК, отмечает FT. Саудовская Аравия сопротивляется давлению стран Запада, которые призывают ускорить наращивание добычи, чтобы снизить цены, настаивая на том, что недостатка в поставках нет.

Отмечается, что цены на нефть почти удвоились за последний год и составляют около 120 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 2014 года. Это привело к критике государств Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, за наличие свободных производственных мощностей.

Группа ОПЕК+, в которую входит Россия, сократила добычу в рамках соглашений о добыче, заключенных во время пандемии Covid-19, а затем постепенно восстанавливала ее со скоростью 400 тысяч баррелей в день ежемесячно. В этом месяце Саудовская Аравия дала понять, что будет поддерживать Россию как члена ОПЕК+, несмотря на ужесточение западных санкций в отношении Москвы.

Как сообщал УНИАН, министры стран "Большой семерки" на встрече в Германии достигли конкретных договоренностей по постепенному прекращению использования угля для производства электроэнергии и увеличению производства возобновляемой энергии.

Это станет первым обязательством G7 по отказу от угля, использование которого должно уменьшиться, если мир хочет избежать худших последствий изменения климата.

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