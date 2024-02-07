Нефть марки Brent подорожала на 10 центов, до 78,69 долл. за баррель.

Третий день подряд цены на нефть идут вверх: все из-за низкого роста запасов "черного золота" в США. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 10 центов до 78,69 долл. за баррель по 07:28 по Гринвичу. В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 13 центов, до 73,44 долл. за баррель.

Это произошло потому, что запасы сырой нефти в Америке выросли за неделю до 2 февраля лишь на 670 тыс. баррелей, что оказалось значительно ниже прогнозов, которые говорили о 1,9 млн баррелей.

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Как сообщается, в Управлении энергетической информации (EIA) США снизили прогноз по росту внутренней добычи нефти на 120 тыс. баррелей в день, до 170 тыс. баррелей. В организации считают, что к февралю следующего года добыча в США не превысит рекорд декабря прошлого года – более 13,3 миллиона баррелей в сутки.

Эти данные подкрепляют пронозы в пользу того, что рынок нефти будет сбалансированным в 2024 году: по мнению аналитиков цены на сырье останутся в диапазоне 10 долл. вокруг текущего уровня.

Как менялись цены на нефть в 2023-м

В первой половине прошлого года цены на нефть оставались стабильными, однако в сентябре цена сырья впервые с 16 ноября 2022 года превысила отметку 94 долл. за баррель. Это произошло из-за выводов влиятельных организаций, которые прогнозировали напряженность на рынках до конца 2023-го.

Свой вклад совершила и атака ХАМАСа на Израиль: после нападения цены на нефть выросли на 5%. Впоследствии, в конце года цена снизилась и ситуация на рынке стабилизировалась.

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