Нефть перешагнула отметку в $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

Цены на нефть продолжают расти и завершают неделю уверенным подъемом. Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

По материалам Investing, цена нефть эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года — стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре выросла до $94,14 за баррель.

По состоянию на 15:20 по Киеву 14 сентября нефть Brent с поставкой в ноябре продавалась по $93,3 за баррель, дорожая на 1,5%. Цена нефти марки WTI к этому времени росла на 1,65% — до $89,98 за баррель.

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15 сентября по состоянию на 10:11 по Киеву цена нефти марки Brent составляла $94,19 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре подорожал, по данным биржи в Лондоне, на 2,48%, чуть более $90,7 за баррель. Цена нефти марки WTI 15 сентября по состоянию на 10:13 по Киеву составляла $90,69 за баррель.

Цены на нефть превысили 10-месячные максимумы на фоне отчетов влиятельных организаций, прогнозирующих напряженность на рынках до конца года.

Что происходит с ценами на нефть

30 августа 2023 года цены на нефть продолжили рост. Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 29 центов, или 0,34%, до $85,78 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 37 центов, или 0,46%, до 81,53 доллара.

Запасы нефти в США сократились примерно на 11,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 25 августа, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти.

Аналитики объясняют, что большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США является положительным для нефтяного рынка, поскольку свидетельствует об устойчивом спросе.

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