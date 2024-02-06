Возникли трудности с оплатой за нефть, потому что российские компании не могут принимать ее в долларах и евро.

Россия вынуждена придумывать новые способы возвращения застрявших в Индии десятков миллиардов долларов в рупиях, расширяя импорт из этой страны. Так, РФ планирует запустить банановую схему, которая предусматривает импорт бананов из Индии, вероятно, в обмен на рупии, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что для импорта начали расчищать дорогу. В начале февраля Россельхознадзор частично запретил импорт бананов из Эквадора из-за обнаружения многоядной мухи-горбатки. Запрет приняли на фоне решения правительства Эквадора о передаче США советского оружия.

По словам журналистов, Индия является крупным импортером российской нефти. Так, в мае 2023 года поставки достигли рекордных 2,15 млн баррелей в день, но с тех пор снижались. В декабре 2023 года они упали до 1,48 млн баррелей в сутки.

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Падение объемов произошло из-за проблем с оплатой, потому что российские нефтяные компании не могут принимать ее в долларах и евро. Трудности возникли даже при попытке зачислить средства в дирхамах.

Из-за этого на счетах компаний накопились огромные суммы в индийских рупиях, которые сложно конвертировать в валюту. В августе прошлого года в индийских банках хранилось около $39 млрд, которые нефтяные компании не могли вернуть в Россию, указано в публикации.

В то же время Индия является крупнейшим производителем бананов в мире, а Россия – импортером. На РФ приходится 21% мировых закупок.

Россия: оружие и нефть

Ранее УНИАН писал, что Россия решила ввести "банановые санкции" против латиноамериканского государства Эквадор после того, как власти этой страны пообещали передать Украине свое старое оружие российского производства.

Одновременно поставки российской сырой нефти в Индию продолжили снижаться в январе и достигли 12-месячного минимума. По итогам января импорт российской нефти в Индию упал до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что на 4,2 процента меньше, чем в декабре, когда было поставлено наименьшее количество нефти за прошлый год.

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