Cпрос на топливо вырос почти до 20 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с ноября.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подорожали на $1,17, или на 1,5%, до $79,54 за баррель, в то время как более активный июльский контракт вырос на 2,7% до $80,33.

Как сообщает Reuters, цена изменилась после того, как энергетические компании опубликовали положительные прибыли, а данные из США показали, что добыча нефти сокращается, соответственно спрос на топливо растет.

При этом американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2,02 доллара, или на 2,7%, до 76,78 доллара.

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По состоянию на 08.56 по Киеву нефть марки Brent стоила $80,26 за баррель.

Примечательно, что несмотря на ежедневный рост, Brent и WTI снижаются вторую неделю подряд, причем Brent снижается четвертый месяц подряд. Как говорится в материале, на перспективы роста влияют неопределенность в отношении процентных ставок.

Добыча нефти в США упала в феврале до 12,5 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с декабря. По данным Управления энергетической информации, спрос на топливо вырос почти до 20 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с ноября.

Сокращение добычи нефти

В октябре 2022 года ОПЕК+ согласилась сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до конца года, что вызвало возмущение Вашингтона, поскольку ограничение предложения повысило цены на нефть.

1 февраля 2023 года в России вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

10 февраля 2023 года Россия подтвердила сокращение добычи нефти. Сообщалось, что в марте добыча упадет на 500 тыс. баррелей в стуки. Белый дом отреагировал на заявление России о сокращении добычи нефти.

3 апреля 2023 года ОПЕК+ неожиданно объявила о сокращении добычи нефти. Общие обязательства стран ОПЕК+ по сокращению добычи сейчас составляют 3,66 млн баррелей в сутки. Сообщалось, что цена нефти может подскочить на 10 долларов за баррель.

10 апреля 2023 г. фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7 центов до 85,05 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 80,67 долларов за баррель.

24 апреля цены на нефть эталонных марок снова упали. Июньские фьючерсы на Brent упали на Лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 баррель.

26 апреля 2023 года стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составляла $81,17 за баррель, что на $0,4 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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