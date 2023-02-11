10 февраля 2023 года Россия подтвердила сокращение добычи нефти. В марте добыча упадет на 500 тыс. баррелей в стуки.

На фоне эмбарго и ценового потолка на российскую нефть заявления страны-агрессора о сокращении добычи нефти являются попыткой Кремля превратить энергоресурсы в оружие.

Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, отметив при этом, что для США подобные заявления РФ не являются "большим сюрпризом", сообщает "Укринформ".

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами для установления баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке.

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В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

10 февраля 2023 года Россия подтвердила сокращение добычи нефти. В марте добыча упадет на 500 тыс. баррелей в стуки.

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