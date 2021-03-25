В Украине с 1 апреля перестанут контролировать тариф на газ, а уже с 1 мая всех украинцев переведут на новые тарифы – летние.

В Украине с 1 апреля перестанут контролировать тариф на газ, а уже с 1 мая всех украинцев переведут на новые тарифы – летние. В итоге платить за голубое топливо придется в течение года равными порциями.

Читайте такжеВ Украине начали подготовку к закачке газа в хранилищаОб этом сообщает Obozrevatel.

"Годовой тариф позволяет продавать голубое топливо по усредненной фиксированной цене 12 месяцев, и это дает возможность снизить зимние колебания. Цены на год действовали и в прошлом году, но предлагали их не все поставщики, и украинцы, не разобравшись, редко переходили на новые условия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся проблема заключается в том, что годовой тариф в Украине введут в мае, хотя выгодно это делать летом. Летом стоимость газа может быть в несколько раз ниже, чем в отопительный сезон.

Можно ли отказаться от годового тарифа?

По желанию можно перейти и на месячный тариф, который действовал в прошлом году. Рыночные правила останутся: можно будет в любой момент перейти с летнего на месячный тариф или поменять своего поставщика.

Какой будет новая цена газа?

Эксперт Украинской энергетической ассоциации Валентин Землянский считает, что стоимость кубометра будет на уровне около 8 гривень за куб.

"На фоне достаточно высоких цен, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что цена годового контракта на газ, на который украинцы должны перейти с 1 мая, как и цена апреля, будет на уровне 8 гривень за кубометр", – пишет Землянский в публикации на официальной странице организации в Facebook.

С таким мнением соглашается координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам. Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовую предложение не в апреле, а после "низкого" сезона, то цена может быть значительно ниже.

Что этому предшествовало

Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.

Страной прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое нововведение продлится только до конца отопительного сезона, дальше цены будут рыночными.

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Автор: Андрей Кибальный